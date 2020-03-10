Снижение курса рубля связывают, в первую очередь, с падением мировых цен на нефть.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с резкого роста. Рубль упал по отношению к бивалютной корзине после обвала цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 72,11-72,99 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 72,8025 руб., подскочив на 4,23 руб. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. При этом курс доллара достиг максимума с марта 2016 года.Тем временем курс евро составил 82,5 руб. — это на 4,99 руб. выше отметки предыдущего закрытия. Курс единой европейской валюты оказался на максимуме с конца февраля 2016 года.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 4,57 руб. до 77,17 руб.Цены на нефть повышаются во вторник после максимального однодневного падения почти за 30 лет, вызванного распадом альянса ОПЕК+.Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 6,5% и составила $36,6 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 6,5% до $33,14 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии цена Brent упала на 24% до минимального уровня с февраля 2016 года. Контракты на WTI к закрытию рынка в понедельник подешевели на 25%.