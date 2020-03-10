Мужская сборная России попала во вторую корзину для жеребьевки финальной части теннисного Кубка Дэвиса. Вместе с ней там оказались команды Австралии, Великобритании, Германии, Италии и Казахстана. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Мужская сборная России попала во вторую корзину для жеребьевки финальной части теннисного Кубка Дэвиса. Вместе с ней там оказались команды Австралии, Великобритании, Германии, Италии и Казахстана. Об этом сообщил официальный сайт турнира.Первая корзина представлена американцами, испанцами, канадцами, сербами, французами и хорватами. В третью группу попали сборные Австрии, Венгрии, Колумбии, Швеции, Чехии и Эквадора.Жеребьевка финальной стадии Кубка Дэвиса состоится 12 марта в Лондоне. Финал турнира пройдет в Мадриде с 23 по 29 ноября.