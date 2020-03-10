В Екатеринбурге завершился пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным Автомобилистом и новосибирской Сибирью. Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд плей-офф.

В Екатеринбурге завершился пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Автомобилистом" и новосибирской "Сибирью". Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд плей-офф.В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саюстов (17-я минута) и Евгений Чесалин (25-я). За хозяев льда отличился Павел Дацюк (41-я)."Сибирь" победила в серии с "Автомобилистом" со счетом 4:1 и в следующем раунде сыграет либо с казанским "Ак Барсом", либо с казахстанским "Барысом".