Государственный ансамбль народного танца Ингушетия и Государственный академический Сибирский русский народный хор выступят в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 19 марта.

Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" и Государственный академический Сибирский русский народный хор выступят в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 19 марта. Концерт пройдет в рамках абонемента "Музыкальный мир Россия".Артисты танцевального ансамбля "Ингушетия" и Сибирского русского народного хора представят в Доме музыки масштабное музыкально-хореографическое шоу. Один из ведущих профессиональных хоровых коллективов страны – Сибирский русский народный хор – познакомит слушателей с традиционной народной культурой русскоязычного населения Сибири, а ансамбль народного танца "Ингушетия" продемонстрирует свой огненный темперамент и виртуозное мастерство.Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" – прославленный танцевальный коллектив, лауреат и участник множества всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Главная задача ансамбля – это яркое воплощение образа горского народа и творческое осмысление всего лучшего, что было создано им на протяжении веков."Тому, кто поставил себе целью познать народ, живущий среди многих народов Кавказа, недостаточно прочитанных книг, дающих представление об истории, природе и быте. Только через искусство можно познать душу народа, его характер и темперамент. Хореография способна поведать о самом сокровенном и самобытном, что сотавляет сущность национального характера", – отмечают артисты коллектива.За время своего существования Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" побывал с гастролями в Ираке, Израиле, Польше, Турции, Италии, Франции, Германии, Бельгии, Казахстане.Государственный академический Сибирский русский народный хор –профессиональный коллектив, который заботится о сохранении и развитии исторического культурного наследия России. Вот уже несколько десятилетий он является «визитной карточкой» Новосибирской области и Сибири в целом."Следуя традициям, мы русскую песню не просто исполняем, а играем. Наши выступления – это всегда не только пение. Это целый спектакль, где важны и костюмы, и аранжировки, и хореографическое решение", – рассказывает руководитель коллектива Екатерина Ковалева.Благодаря наличию в Сибирском народном хоре трех подразделений: хора, балета и оркестра — на сцене на глазах у зрителей создаются живые и неповторимые картины традиционного уклада жизни русского народа, понятные каждому зрителю от мала до велика.Выступление Сибирского русского народного хора и ансамбля танца "Ингушетия" состоится 19 марта в 19:00 в ММДМ.