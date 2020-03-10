Найденные в Рязанской области останки принадлежат пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Пензенской области. По некоторым данным, девушка была знакома с членами запрещенной в РФ экстремистской организации Сеть.

Найденные в Рязанской области останки принадлежат пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета России по Пензенской области. По некоторым данным, девушка была знакома с членами запрещенной в РФ экстремистской организации "Сеть"."По предварительным данным судебно-генетической экспертизы, останки принадлежат Екатерине Левченко", – сообщили в следственном управлении, уточнив, что исследование проводилось в Рязани.Скелетированные останки, присыпанные землей, были обнаружены возле деревни Лопухи Рязанской области 4 марта. Тогда же следователи предположили, что они могут принадлежать Левченко, которая в 2017 году в возрасте 19 лет пропала в Пензе. Местные следственные органы возбудили дело об убийстве девушки. Тем временем в Рязани начали расследование дела об исчезновении ее молодого человека – Артема Дорофеева. Его останки в 2017 году обнаружили в лесу под Рязанью.В феврале 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Левченко и Дорофеев были знакомы с некоторыми фигурантами дела террористической организации "Сеть". Один из них, Алексей Полтавец, уехал из России. По его словам, Дорофеев и Левченко были убиты по приказу другого фигуранта Дмитрия Пчелинцева.Впоследствии участников "Сети" приговорили к тюремному заключению, все они получили длительные сроки. Члены преступного сообщества занимались подготовкой терактов, вооруженного мятежа.