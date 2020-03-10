Умер шведский актер Макс фон Сюдов. Уточняется, что артист умер в своем доме во Франции. По данным , свою актерскую карьеру фон Сюдов начинал с легендарным режиссером Ингмаров Бергманом, ..

Умер шведский актер Макс фон Сюдов. Уточняется, что артист умер в своем доме во Франции.По данным , свою актерскую карьеру фон Сюдов начинал с легендарным режиссером Ингмаров Бергманом, снявшись в нескольких его фильмах. Уже в преклонном возрасте актер принял участие в создании фильме "Звездные войны: Пробуждение силы" и исполнил роль Трехглазого ворона в сериале "Игра престолов".