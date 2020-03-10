Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае.В пресс-службе Роструда рассказали ТАСС, что сначала выходные будут длиться 5 дней — с 1 по 5 мая – в связи с празднованием Дня труда. А 9 мая будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая.Дальше сокращенная рабочая неделя будет уже в июне в связи с празднованием Дня России. Выходные продлятся с 12 по 14 июня.