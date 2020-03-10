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<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2020-soedinennye-shtaty-otpravili-v-evropu-tyazhelye-bombardirovshhiki-spirit.html" target="_blank">Соединенные Штаты отправили в Европу тяжелые бомбардировщики Spirit</a> - Тяжелые бомбардировщики ВВС США B-2 Spirit прилетели на авиабазу Лажеш, которая находится на португальских Азорских островах. Самолеты будут участвовать в разных операциях на территории Европы. Пилоты смогут познакомиться с местным театром военных действий, сообщает Европейское командование Соединенных Штатов.