Управление Роспотребнадзора по Москве опубликовало рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. В них, в частности, рекомендуют без особой необходимости не посещать общественные места: торговые центры, зрелищные и спортивных мероприятия и не ездить в транспорте в час пик.

Управление Роспотребнадзора по Москве опубликовало на своем сайте "семь шагов" — рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.В них, в частности, москвичам и гостям столицы рекомендуют без особой необходимости не посещать общественные места: торговые центры, зрелищные и спортивные мероприятия, а также по возможности не ездить в транспорте в час пик.Также специалисты напоминают, что в местах скопления людей надо использовать одноразовую медицинскую маску и менять ее каждые 2-3 часа.Также стоит избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, у которых есть признаки ОРВИ: кашель, чихание и насморк.Еще один из важных шагов по профилактике заболевания – личная гигиена: надо не забывать тщательно мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы и контактов с посторонними людьми.При приветствии лучше избегать объятий, поцелуев и рукопожатий, а гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым вы прикасаетесь, надо дезинфицировать.Ранее сообщалось, что в Италии, где сейчас больше 9 тысяч заболевших новым коронавирусом, ввели жесткие меры по передвижению по всей территории страны.