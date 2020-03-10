Группа Little Big представит песню для международного конкурса Евровидение в четверг, 12 марта. Композиция прозвучит в эфире программы Вечерний Ургант на Первом канале. Ранее вокалист ..

Группа Little Big представит песню для международного конкурса "Евровидение" в четверг, 12 марта. Композиция прозвучит в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.Ранее вокалист коллектива Илья Прусикин рассказал, что песня будет "веселой". "Мы всегда работали на карнавале, и мы не будем изменять себе", – цитирует участника группы Little Big .