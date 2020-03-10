Владимир Путин допустил обнуление президентских сроков после принятия поправок к Конституции. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Госдуме.
Владимир Путин допустил обнуление президентских сроков после принятия поправок к Конституции. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Госдуме.
С соответствующей инициативой выступила депутат Валентина
Терешкова в ходе рассмотрения во втором чтении поправок к основному закону. Она
предложила либо убрать из Конституции ограничение на количество президентских
сроков, либо дать действующему главе государства возможность снова
баллотироваться на высший государственный пост после принятия поправок.
Первый вариант Путин посчитал нецелесообразным. "Когда
политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость, когда государство
становится более мощным, тогда на первый план выходит возможность сменяемости
власти. Она нужна для динамики развития страны", – сказал президент.
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