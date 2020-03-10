Владимир Путин допустил обнуление президентских сроков после принятия поправок к Конституции. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Госдуме.

Владимир Путин допустил обнуление президентских сроков после принятия поправок к Конституции. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Госдуме.С соответствующей инициативой выступила депутат ВалентинаТерешкова в ходе рассмотрения во втором чтении поправок к основному закону. Онапредложила либо убрать из Конституции ограничение на количество президентскихсроков, либо дать действующему главе государства возможность сновабаллотироваться на высший государственный пост после принятия поправок.Первый вариант Путин посчитал нецелесообразным. "Когдаполитическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость, когда государствостановится более мощным, тогда на первый план выходит возможность сменяемостивласти. Она нужна для динамики развития страны", – сказал президент.Новость дополняется.