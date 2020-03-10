Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году."Предлагаю (…) записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства", – заявила Терешкова на заседании, которое транслировал телеканал "Россия 24".По ее мнению, "надо все честно, открыто и публично предусмотреть"."Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции", – продолжила депутат.При этом она уточнила, что дать действующему президенту возможность избираться в соответствии с обновленной Конституцией нужно в случае, "если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди".Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя это предложение, заявил, что Дума проконсультируется на этот счет с Путиным."Поправка, которую озвучила Терешкова, требует консультаций с действующим президентом. Правильно было бы спросить его мнение", – сказал Володин.Ранее 10 марта депутат "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями в Конституции РФ. Володин пообещал рассмотреть эту инициативу незамедлительно.