Зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова предложила обсудить вопрос обнуления числа президентских сроков или снятия ограничения на них. По ее словам, это возможно после вступления в силу изменений в Конституцию.

Зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова предложила обсудить вопрос обнуления числа президентских сроков или снятия ограничения на них. По ее словам, это возможно после вступления в силу изменений в Конституцию."Предлагаю либо снять ограничение по числу президентскихсроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что послевступления в силу обновленной Конституции действующий президент имеет правоизбираться на пост главы государства", – сказала парламентарий в ходепленарного заседания.По ее словам, россиян волнует, что будет после 2024 года.Авторитет Владимира Путина парламентарий назвала стабилизирующим фактором дляобщества и развития страны. "Это гарантия устойчивости, как внутри страны,так и по ее внешнему контуру", – добавила Терешкова.Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложениепарламентария требует консультацией с президентом и руководством политическихфракций нижней палаты.Кроме того, Валентина Терешкова поддержалаАлександра Карелина о выборах в Госдуму. "Считаю, что только так мы идолжны поступать, потому поддерживаю", – сказала она.Напомним, что Госдума 10 марта рассматривает во втором чтениипоправки к Конституции. Всего поступило 387 инициатив, 200 из них предложены кпринятию. Помимо прочего, в регулирующую вопросы федеративного устройстватретью главу основного закона вносятся 47 поправок, в четвертую, регулирующуюполномочия президента, – 20.Также 32 поправки вносятся в главу о Федеральном собрании,25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной власти ипрокуратуре. К главе Конституции о местном самоуправлении предложено 12поправок.