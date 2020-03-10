Технология машинного зрения во время проведения ЕГЭ вводится в ряде регионов с этого года. Она должна выявлять подозрительное поведение учеников на экзамене, в том числе списывание.

Технология машинного зрения во время проведения ЕГЭ вводится в ряде регионов с этого года. Она должна выявлять подозрительное поведение учеников на экзамене, в том числе списывание.Представитель министерства образования республики Башкортостан Айгуль Байрамгулова рассказала, Федеральная служба контроля и надзора образования ежегодно дорабатывает процедуру проведения ЕГЭ и ОГЭ, чтобы экзамены были максимально объективными и прозрачными.Так, в 2019 году использовалась такая программа, как искусственный интеллект. Более 4 миллионов работ были пропущены через эту программу, в 75 из них выявлены подозрения на то, что работы выполняли не сами ученики.В этом году предлагается программа нейросетей, другими словами, программа распознавания лиц. Были случаи, когда на экзамен вместо одного человека приходил другой. Программа предлагает сканировать лицо ребенка заранее, а уже на экзамене система будет отслеживать его.ГТРК "Башкортостан" отмечает, что в этом году в республике изменений в процессе сдачи ЕГЭ не планируется. Всего в регионе планируют написать экзамен более 19,5 тысяч человек.