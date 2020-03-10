Дональд Трамп отказался от визита в Москву на празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмирий Песков. Тем не ..

Дональд Трамп отказался от визита в Москву на празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмирий Песков.Тем не менее, американская сторона направит в Россию делегацию высокопоставленных лиц. В настоящий момент решается, кто войдет в этот список, пишет .