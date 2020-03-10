Форвард футбольной сборной России и столичного ЦСКА Федор Чалов не забил очередной 11-метровый штрафной удар в гостевом матче против Ростова (2:3), не сумев сравнять счет в концовке игры. Это третий промах нападающего с пенальти в сезоне.

Форвард футбольной сборной России и столичного ЦСКА Федор Чалов не забил очередной 11-метровый штрафной удар в гостевом матче против "Ростова" (2:3), не сумев сравнять счет в концовке игры. Это третий промах нападающего с пенальти в сезоне.Тем самым Чалов повторил антирекорд высшего российского дивизиона по этому показателю, который принадлежал спартаковцу Андрею Тихонову (сезон-1997) и игрок волгоградского "Ротора" Олег Веретенников (1999).Ранее 21-летний футболист "красно-синих" не смог забить голкиперу "Тамбова" Георгию Шелии и вратарю "Урала" Олегу Баклову. При этом Чалов, как в свое время и Веретенников, не смог переиграть соперника с "точки" в третьем матче кряду. Невеселая серия Тихонова перемежалась удачными 11-метровыми.