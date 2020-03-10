Вооруженные силы Турции уничтожили в сирийской провинции Идлиб восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1, заявил президент Реджеп Эрдоган. Это очень дорогие и важные системы.

Вооруженные силы Турции уничтожили в сирийской провинции Идлиб восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил президент Реджеп Эрдоган. Это очень дорогие и важные системы, пишет агентство ТАСС со ссылкой на турецкого лидера.ЗРПК "Панцирь-С1" стоит на вооружении сирийской армии. Ранее о ликвидации одного этого комплекса сообщил Израиль. Кроме того, 3 марта турецкие военные отчитались об уничтожении двух систем ПВО, но не уточнили каких."Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия, которая предназначена для перехвата, в первую очередь, беспилотников, крылатых ракет и вертолетов. Ракетное вооружение способно сбить цель на расстоянии до 20 километров, а эффективная дальность огня из 30-миллиметровых пушек – 4 километра.