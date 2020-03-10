ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Чумбуридзе Нестан Титикоевны 1962 года рождения...

ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Чумбуридзе Нестан Титикоевны 1962 года рождения, местонахождение которой неизвестно с марта 2011 года.Приметы: рост 160 см, на вид 45-50 лет, среднего телосложения, глаза большие карие, брови дугообразные средние, лицо овальное, волосы крашенные в светлый тон, губы средней толщины.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (906) 745-92-91, 8 (499) 160-12-10 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73