ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Яковлевой Наталии Александровны 1978 года рождения...

ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Яковлевой Наталии Александровны 1978 года рождения, местонахождение которой неизвестно с июля 2015 года.Приметы: рост 153 см, на вид 37 лет, худощавого телосложения, глаза большие карие, брови дугообразные средние, волосы темные короткие, губы тонкие, основание носа прямое.Особые приметы: на шее расположен шрам размером 0,5 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73