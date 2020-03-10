Он один гулял по набережной и решил пройтись по реке

7 марта в городе Александрове Владимирской области 10-летний ребёнок провалился под лёд реки Серая. Его спас случайный прохожий, не раздумывая бросившийся в холодную воду, услышав крики о помощи, сообщает МЧС России по Владимирской области.Когда спасатели приехали по вызову, мальчика уже спасли. Это сделал житель Александрова Егор Баймурзин, проходивший недалеко от реки в момент происшествия. Замёрзшего мальчика отвезли в больницу.Оказалось, что школьник, один гулявший по набережной, решил попробовать по реке, но лёд не выдержал и рухнул. К счастью, рядом оказался Егор Баймурзин, которого по просьбе администрации города Александрова, могут наградить медалью МЧС.