Сотрудники полиции задержали мужчину, у которого при личном досмотре была обнаружена и изъята сумка с веществом растительного происхождения, общей массой более 2,5 кг...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО задержали подозреваемых в попытке сбыта и хранении наркотического средства – марихуаны.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Орлово-Давыдовском переулке задержали 34-летнего москвича, у которого при личном досмотре была обнаружена и изъята сумка, в которой находилось вещество растительного происхождения. Согласно справке об исследовании изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 2,5 килограммов. Установлено, что наркотическое средство злоумышленник приобрел для дальнейшего сбыта.Также по данному адресу задержан 38-летний москвич, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято четыре свертка с веществом растительного происхождения. Согласно справке об исследовании изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой около 15 граммов.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60