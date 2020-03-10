В ходе словесного конфликта злоумышленник достал пистолет и произвел выстрел в сторону охранника, причинив ему травму правой кисти руки...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району задержали 28-летнего приезжего мужчину по подозрению в хулиганстве.В полицию обратился гражданин, работающий охранником в одном из баров в центре столицы. Мужчина сообщил, что при закрытии заведения один из клиентов стал вести себя неадекватно. В ходе словесного конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в его сторону, причинив травму правой кисти руки.В результате проверки полицейские недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. У злоумышленника изъят пневматический пистолет.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60