В феврале продажи новых автомобилей в России снова пошли вниз, а вот рынок машин с пробегом чувствует себя в разы лучше и продолжает идти вверх.

По данным АЕБ, в феврале продажи новых автомобилей сократились на 2,2% - до 119 073 автомобилей. А вот февральские продажи подержанных машин, наоборот, выросли на 11% и составили 407,5 тыс. единиц, пишет "Автостат".Первое место по популярности по-прежнему держат вазовские автомобили, рыночная доля которых - 24,2%. Продажи российских "бэушек" в феврале 2020 года вырос на 6,4% и достиг 98,5 тыс. штук.Второе и третье места поделили Toyota и Nissan. У первой - 45,5 тысяч перепродаж (+11,5%), у второго - 23,3 тыс. перекупленных экземпляра и рост сразу на 12,1%.В пятерке февральских лидеров также оказались Hyundai (21,7 тыс. штук +19,2%) и Kia (20,7 тыс. шт.; +24,6%).Если же говорить о популярности по моделям, то на вторичном рынке лидерство держит ВАЗ-2114, следом - Ford Focus и Hyundai Solaris.