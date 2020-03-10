Работы стоили более 100 миллионов рублей

6 марта в Гусь-Хрустальном прошло торжественное открытие отремонтированного поликлинического корпуса Детской городской больницы. По данным областного департамента здравоохранения, работы стоили более 100 миллионов рублей.В больнице появилась безбарьерная среда для маломобильных пациентов, обновили кабинеты врачей, а также запустили систему электронной записи к специалистами на приём. Туда также закупили цифровой рентген-аппарат, эндоскопический комплекс, аппарат ультразвуковой диагностики, стоматологическую установку и другую медицинскую технику.