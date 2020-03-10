Работы стоили более 100 миллионов рублей
6 марта в Гусь-Хрустальном прошло торжественное открытие отремонтированного поликлинического корпуса Детской городской больницы. По данным областного департамента здравоохранения, работы стоили более 100 миллионов рублей.
В больнице появилась безбарьерная среда для маломобильных пациентов, обновили кабинеты врачей, а также запустили систему электронной записи к специалистами на приём. Туда также закупили цифровой рентген-аппарат, эндоскопический комплекс, аппарат ультразвуковой диагностики, стоматологическую установку и другую медицинскую технику.