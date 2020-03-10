Полиция испанского городка Молина-де-Сегура успокоила обеспокоенных жителей, которые сообщили правоохранителям о разгуливающем по улицам льве. Оказалось, это большая собака, которая была пострижена хозяевами так, что, действительно издали напоминала царя зверей.

Полиция испанского городка Молина-де-Сегура успокоила обеспокоенных жителей, которые сообщили правоохранителям о разгуливающем по улицам льве.Оказалось, это большая собака, которая была пострижена хозяевами так, что, действительно издали напоминала льва. У нее было пострижено туловище, а у головы оставлена грива". Сходство с царем зверей псу придавал и побритый хвост, на котором оставили "кисточку".Se han recibido esta mañana varios avisos alertando de que habían visto suelto por la zona de huerta un león