В Китае придумали костюм летучей мыши, который, по задумке, должен обезопасить своего носителя от заболевания коронавирусом COVID-19

Китайский архитектор и основатель дизайн-бюро Penda Сунь Дайон придумал защитный экран, который, по задумке, должен обезопасить своего носителя от заболевания коронавирусом COVID-19. Костюм Be a Batman ("Будь Бэтменом") представляет собой рюкзак, который раскладывается и оборачивает человека в своеобразный кокон, препятствующий проникновению инфекции.По словам Дайона, дизайн костюма был вдохновлен крыльями летучей мыши, а также собственными детскими мечтами о супергерое. Его носят как рюкзак, застегнув лямки на плечах и вокруг талии.Конструкция Be a Batman предполагает наличие вшитых элементов, которые смогут нагреваться до 56 DEG по Цельсию и при соприкосновении убивать любую инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем.Также предусматривается, чтобы сам экран был изготовлен из легкого углеродного волокна.Когда угроза COVID-19 минует, говорит Дайон, костюм-рюкзак может быть улучшен другими технологиями. Рассматривается вариант с камерой и дисплеем, который показывает информацию, видную только носителю.Пока что разработка находится на стадии концепции, пишет Business Insider. ПО словам Дайона, сейчас он находится в поисках компании, которая согласилась бы производить костюм.В январе прозрачную маску для защиты от грязного воздуха показал стартап Ao Air. Инновационный респиратор Atmos Faceware, говорят его создатели, не только спасает органы дыхания от вредных примесей, но еще и позиционируется как модный аксессуар, который можно приобрести за $350. Для сравнения, сертифицированный Национальным институтом охраны труда (NIOSH) США респиратор N95 продается примерно за $15.