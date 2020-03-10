10.03.2020

2020-03-10 19:50:11

В Клязьминско-Лухском заказнике разрешили стрелять дичь

В документах на использование охотничьих угодий выявлены нарушения природоохранного законодательства.

На этой пойменной территории запрещается охота на пернатую дичь в весной, а также подкармливание кабанов енотов и ондатр. Однако картой-схемой охотничьего угодья было предусмотрено размещение двух подкормочных площадок для кабана. Кроме того, при выдаче разрешений на весеннюю охоту 2019 года в графе «место охоты» указывается вся территория охотхозяйства без исключения.

Это установлено владимирской природоохранной прокуратурой совместно с государственным учреждением «Дирекция особо-охраняемых природных территорий», сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В результате природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении административного дела, также внесено представление об устранении нарушений закона.