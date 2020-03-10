Рекордно высокие температуры в столичном регионе будут постепенно снижаться, заметное похолодание ожидается на выходных.

Рекордно высокие температуры в столичном регионе будут постепенно снижаться, заметное похолодание ожидается на выходных.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, температура будет постепенно понижаться и если 10-11 марта в Москве она составит днем +6°…+8° (ночью +2°…+4°), то 13 марта градусники будут показывать +5°…+7°. В ночь на 14-е температура опустится до – 3°, в субботу ожидается снег с дождем, днем 0°…+5°. В ночь на 15 марта температура, скорее всего, будет от – 2 до – 7, а днем 0°…+3°.Синоптик подчеркнул, что на следующей неделе погода будет теплее, чем на выходных, но перестанет бить рекорды.Вильфанд отметил, что до конца марта не советует автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю, поскольку последняя теряет эластичность при понижении температуры.