В клетках млекопитающих найдена программа защиты от повреждений, которая в определённом возрасте выключается и позволяет годам брать своё. Теперь учёные ищут способы сохранить этот природный щит включённым.

В клетках млекопитающих учёными найдена программа защиты от повреждений, которая в определённом возрасте выключается и позволяет годам брать своё. Теперь учёные ищут способы сохранить этот природный щит включённым.Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале PNAS научной группой из МГУ имени М. В. Ломоносова и других научных центров.В клетках всех животных, в том числе и человека, есть митохондрии. Эти органеллы снабжают наши клетки энергией. Но в данном случае нет добра без худа, ведь побочный продукт их работы — активные формы кислорода (АФК), а это крайне опасные вещества. Они повреждают важнейшие составляющие клетки: белки, липиды, ДНК.С возрастом митохондрии вырабатывают всё больше АФК, и учёные давно считают этот печальный факт одной из причин старения. Но теперь исследователи выяснили, что у организма есть специальная программа для защиты от этого зла, которая, однако, в определённом возрасте отключается.Этот спасительный механизм действует в большинстве тканей млекопитающих. Чтобы митохондрия производила меньше АФК, он постепенно снижает электрический потенциал на её мембране. Это компенсирует "склонность" органеллы производить больше яда с возрастом.Авторы исследовали это явление на мышах (жизнь этих грызунов коротка, они быстро стареют), летучих мышах (живущих гораздо дольше) и голых землекопах (практически не стареющих). Выяснилось, что у мышей этот механизм отключается уже на втором году жизни, а у видов-долгожителей продолжает действовать долгие годы."Факт нарастания окислительного повреждения и увеличения продукции АФК в тканях с возрастом общеизвестен. Часть учёных связывают его с чисто случайными, стохастическими повреждениями, но наша научная группа всегда придерживалась другой точки зрения. Согласно нашей гипотезе такое скоординированное во времени увеличение продукции АФК при старении должно быть каким-то образом запрограммированно в организме. Обнаруженный в нашей работе механизм соответствует нашему предсказанию — происходящее в среднем возрасте отключение защитной системы приводит именно к увеличению производства АФК митохондриями", — комментирует соавтор работы Михаил Высоких из МГУ.Теперь исследователи будут искать способы предотвратить отключение этой природной защиты. Есть надежда, что таким путём удастся замедлить старение человека и продлить ему жизнь и молодость.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о других механизмах, отвечающих за старение клетки.