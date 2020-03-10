9 марта в детском саду на Чонгарском бульваре в Москве было найдено тело охранника с колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве мужчины была задержана его подруга. По ..

9 марта в детском саду на Чонгарском бульваре в Москве было найдено тело охранника с колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве мужчины была задержана его подруга.По предварительной версии, во время совместного распития спиртных напитков между охранником и его возлюбленной произошла ссора на почве ревности. Разъяренная женщина схватила нож и нанесла мужчине смертельные ранения, сообщает . Ведется расследование.