В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Ограничения введены на месяц — до 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Ограничения введены на месяц — до 10 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Похожие ограничения уже действуют в ряде европейских стран. Так, во Франции с этой недели запрещены любые общественные мероприятия с участием более тысячи человек. В Чехии планируют ввести такой же запрет на любые массовые собрания граждан от ста человек.Крупные мероприятия отменены в столице Германии — Берлине, в Баварии запретили уличные мероприятия с численностью участников выше 500 человек, подобные ограничения действуют также в Италии и в Польше.Как сообщил после появления указа директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, футбольный союз в ближайшее время определит порядок проведения матчей.