В рамках торжественной части сотрудникам вручили свидетельства об окончании обучения, а также отметили благодарностями тех, кто добросовестно выполнял служебные обязанности...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск сотрудников полиции, прошедших профессиональное обучение.На протяжении полугода молодые полицейские изучали основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, осваивали практические навыки в применении табельного оружия и приемы рукопашного боя.На торжественном мероприятии с напутственными словами к выпускникам обратился заместитель начальника УРЛС – начальник УПП ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Павел Параносенков.В рамках торжественной части сотрудникам вручили свидетельства об окончании обучения, а также отметили благодарностями тех, кто добросовестно выполнял служебные обязанности.В завершение мероприятия были продемонстрированы показательные выступления, подготовленные сотрудниками 1 ОПП ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве