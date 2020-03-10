Ещё две женщины получили повреждения

8 марта в Муроме произошла ужасная авария, в результате которой погибла 38-летняя женщина, а также пострадали две пассажирки такси. Об этом сообщили в группе ВКонтакте .По предварительной информации, авария произошла около часа ночи на улице Свердлова. Столкнулись «ВАЗ-2112» под управлением погибшей женщины и машина такси «Мицубиси Лансер». Водитель отечественной легковушки скончалась на месте до приезда «скорой» помощи, 22-летняя и 23-летняя пассажирки такси были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.