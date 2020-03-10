В Омске фтизиатры противотуберкулезного диспансера через суд обязали родителей двух несовершеннолетних детей поставить им пробы Манту.

В Омске фтизиатры противотуберкулезного диспансера через суд обязали родителей двух несовершеннолетних детей поставить им пробы Манту.Родители долгое время отказывались лечить и обследовать своих подростков. В первом случае мама отказывалась обследовать свою дочь на туберкулез привычными методами, то есть ставить Манту и проводить диаскин-тест. Из-за чего ребенок не посещал школу.Во втором случае у пятилетнего мальчика уже диагностировали туберкулёз. Выяснилось, что мама сама заражена опасной инфекцией и уклоняется от лечения. К делу в обоих случаях подключилась опека. А фтизиатры были вынуждены обратиться в суд, сообщают "Вести Омск".По решению суда родители должны выполнить вполне законные требования врачей.Отметим, сегодня в регионе зафиксировано больше тысячи случаев заражения туберкулезом. Из них 49 – это дети и 17 – подростки. Тяжелее всего заболевание протекает именно у детей. Поэтому, начиная уже с первого или второго года жизни, детям с согласия родителей проводят специальные пробы.