Утром 9 марта на Перевозной набережной в Санкт-Петербурге автомобиль KIA Rio сбил женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Как удалось выяснить полицейским, ..

Утром 9 марта на Перевозной набережной в Санкт-Петербурге автомобиль KIA Rio сбил женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.Как удалось выяснить полицейским, виновником ДТП был экс-супруг госпитализированной. Во время ссоры мужчина сел за руль иномарки и наехал на бывшую жену. В отношении водителя возбудили уголовное дело, сообщает .