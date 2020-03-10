В подмосковном Дедовске задержали 24-летнего студента по подозрению в убийстве матери. На теле женщины следователи насчитали около 100 ножевых ранений.

В подмосковном Дедовске задержали 24-летнего студента по подозрению в убийстве матери. На теле женщины, как уточняет "МК", следователи насчитали около 100 ножевых ранений.Семейная трагедия разыгралась около полудня 8 марта в доме 6 по улице Красный Октябрь, когда молодой человек пришел объясниться с недавно освободившейся матерью, отбывавшей срок за сбыт наркотиков. В ходе ссоры сын, обвинявший родительницу в том, что ее зелье сгубило отца и сломало ему жизнь, схватился за нож. Когда он остановился, 47-летняя женщина была мертва.Молодой человек сам сдался полиции, но свою вину признавать отказался. Подмосковное управление СКР завело уголовное дело по статье "Убийство", при этом в заявлении ведомства говорится об одном ножевом ранении грудной клетки.