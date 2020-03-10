В Приморье напали на бригаду скорой помощи. Как уточняет Вести:Приморье, ЧП случилось накануне. Сообщили о нападении сами медики.

В Приморье напали на бригаду скорой помощи. Как уточняет "Вести:Приморье", ЧП случилось накануне. Сообщили о нападении сами медики.Бригада врачей выехала по вызову, поступившему диспетчеру Центральной районной больницы, в Яковлевский район Приморья. Когда медицинская машина въехала во двор дома, врачей встретил пьяный мужчина. Предположительно, сожитель или муж пациентки. Как рассказала фельдшер Анастасия Буртасова, она даже не успела вылезти из машины, когда на нее набросился мужчина. На выручку поспешил водитель, он попытался угомонить дебошира, но получил удары по лицу. В результате только после приезда полиции врачу удалось помочь вызвавшей скорую женщине.Самое удивительное, что хулиган, напавший на врачей и помешавший выполнению их служебных обязанностей, явно представлявший опасность для окружающих, даже не был задержан правоохранительными органами. По факту нападения медики подали заявление в полицию.