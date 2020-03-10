Сирота в Спасском районе Нижегородской области живет практически на улице. Программист по образованию на жизнь зарабатывает тяжелым физическим трудом. Местная власть лишь разводит руками. Заступиться за юношу решили активисты ОНФ.

Сирота в Спасском районе Нижегородской области живет практически на улице. Программист по образованию на жизнь зарабатывает тяжелым физическим трудом. Местная власть лишь разводит руками. Заступиться за юношу решили активисты ОНФ.После двух детдомов — в Спасском и Княгинине — и учебы в местном техникуме Саша Голышев оказался на улице. Временный кров и возможность заработать на хлеб сироте дала фермер Равиля Пирогова. Поэтому работает и живет молодой человек на ферме. Здесь у него угол, а из хозяйства только диван и кот.У сироты нет своего жилья и регистрации, а значит и предложений от работодателей. Имея образование пришлось переквалифицироваться в забойщика скота.Неоднократно Саша приходил в администрацию района на счет жилья, но всякий раз чиновники ссылались на очередь на жилплощадь. Насчет регистрации — молчали, передает ГТРК "Нижний Новгород". В отчаянии юноша написал письмо в региональную Общественную палату. Активисты взялись помочь молодому человеку.Незамедлительно общественники направились на прием к главе района, к которому сироте попасть не удавалось. Глава местного самоуправления Спасского района Татьяна Бирюкова обещала, что будет искать возможность поставить Сашу на учет. "Будем договариваться с образовательным учреждением, откуда его выписали.. — из техникума или искать частное лицо, чтобы его зарегистрировали в этом же помещении", — заверила чиновник.Ускорить возможно будет и получение квартиры, говорят в администрации, если сэкономят средства или получат дополнительные квоты. По очереди же Саша должен отметить новоселье в первой половине будущего года.