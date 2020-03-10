В Тимашевске Краснодарского края выпускники автошколы при центре реабилитации сегодня получили водительские права. Процесс обучения вождению здесь для людей с ограниченными возможностями здоровья отличается только ручным управлением.

В Тимашевске Краснодарского края выпускники автошколы при центре реабилитации сегодня получили водительские права. Процесс обучения вождению здесь для людей с ограниченными возможностями здоровья отличается только ручным управлением.Виктор Пияйкин перебрался из Лабинска в Тимашевск на несколько месяцев. После травмы необходимо было освоить вождение с ручным управлением. Занимался каждый день и все испытания прошёл с первого раза.Тимашевская автошкола — часть процесса реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, передает ГТРК "Кубань". Здесь не просто проходят обучение, здесь живут. Такого проекта больше нигде в России нет.Светлана Игнатова, старшая медицинская сестра Тимашевского центра социальной реабилитации инвалидов поделилась: "Питание у нас пятиразовое — завтрак обед ужин полдник и последний ужин. В основном приезжают инвалиды Краснодарского края, но в последние годы мы заметили тенденцию, что едут из других регионов России".Дмитрий Быргазов заведующий отделением социальной адаптации Тимашевского центра социальной реабилитации инвалидов приводит цифры - каждый год центр набирает 6 курсов по 16 человек. Учебный класс автошколы расположен на 3 этаже, туда ученики с ограниченными возможностями здоровья добираются на специальном лифте. Вообще все здание — пример того, как должна быть создана по-настоящему доступная среда.Отметим, что курс реабилитации стоит денег. Сумма всегда индивидуальна. Учреждение оказывает услуги на условиях частичной оплаты, инвалиды оплачивают услуги по реабилитации по тарифам, но не более 75 процентов от среднедушевого дохода инвалида.