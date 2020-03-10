10 марта житель Томска устроил погром в магазине электроники на Красноармейской улице. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях, передает РИА Новости.По предварительным данным, хулиган повредил молотком 12 телевизоров. Сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Мотивы злоумышленника выясняются, сообщает .

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