В Сети распространилась видеозапись, на которой полуобнаженная женщина в трусах пытается поймать такси. Инцидент произошел на транспортной остановке Телецентр в Уфе. При каких ..

В Сети распространилась видеозапись, на которой полуобнаженная женщина в трусах пытается поймать такси. Инцидент произошел на транспортной остановке "Телецентр" в Уфе.При каких обстоятельствах местная жительница оказалась на улице в нижнем белье, остается неизвестным. Пользователи Сети с юмором отнеслись к случившемуся, сообщает .