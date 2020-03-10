В Сети распространилась видеозапись, на которой полуобнаженная женщина в трусах пытается поймать такси. Инцидент произошел на транспортной остановке Телецентр в Уфе.
При каких ..
В Сети распространилась видеозапись, на которой полуобнаженная женщина в трусах пытается поймать такси. Инцидент произошел на транспортной остановке "Телецентр" в Уфе.
При каких обстоятельствах местная жительница оказалась на улице в нижнем белье, остается неизвестным. Пользователи Сети с юмором отнеслись к случившемуся, сообщает .