Коворкинг был назван в честь Владимира Потапова

Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания, и Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, открыли студенческий коворкинг в Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ.Коворкинг был назван в честь Владимира Потапова. Он является выпускником факультета экономики 2003 года, одним из создателей Клуба дарителей НИУ ВШЭ, членом Попечительского совета Эндаумент-фонда НИУ ВШЭ и обладателем премии Высшей школы экономики Alumni Awards-2013 «За вклад в укрепление репутации и лидерских позиций российского бизнеса на международном рынке» в номинации «Корпоративный бизнес».«Современные студенты достаточно мобильны и активны, многие совмещают учебу с работой и очень важно, чтобы у них была возможность делать это эффективно, без ущерба для успеваемости. Проект реализован, чтобы помочь решить им эту задачу. Работа в деловой атмосфере рядом с такими же деятельными студентами должна способствовать повышению производительности и качества труда. Команда ВТБ сегодня стремится поддерживать такие проекты, направленные на развитие человеческого капитала в нашей стране», - отметил Владимир Потапов.