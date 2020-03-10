В Ялте задержан соцработник, наживавшийся на пенсионерах. Как передает служба информации Вести – Севастополь, сообщили о случаях мошенничества пострадавшие люди преклонного возраста.

В Ялте задержан "соцработник", наживавшийся на пенсионерах. Как передает служба информации "Вести – Севастополь", сообщили о случаях мошенничества пострадавшие люди преклонного возраста.Как выяснилось, женщина предлагала свои услуги в оформлении льгот, представляясь социальным работником. Обманщица втиралась в доверие и, попадая в дом, обчищала квартиру. Пенсионеры обратились в полицию с заявлениями о пропажи денег. По информации пресс-службы МВД по Республике Крым, мошеннице удалось обогатиться на сумму более 700 тысяч рублей.Задержать женщину удалось после того, как одна из пострадавших описала приметы обманщицы. Теперь ей грозит уголовное дело о краже в крупном размере и до шести лет тюрьмы.