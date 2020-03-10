Google выложила в открытый доступ инструменты для создания нейросетей, которые будут работать на квантовых компьютерах. Ее назвали TensorFlow Quantum и в компании обещают, что она позволит программистам создавать нейросети не особенно вникая в детали того, как эти самые квантовые машины работают.

Google выложила в открытый доступ инструменты для создания программ машинного обучения на квантовых компьютерах. Грубо говоря, для нейросетей, которые будут работать на этих самых квантовых компьютерах. Ее назвали TensorFlow Quantum и в Google обещают, что она позволит программистам создавать нейросети не особенно вникая в детали того, как эти самые квантовые машины работают. Более того, система позволит переключаться между двумя режимами реальный квантовый компьютер и симуляция квантового компьютера на обычном оборудовании. Это значит, что исследователи смогут написать программу и отладить ее на обычных устройствах, а запускать и получать результат уже на квантовых установках.Что важно - писать программу можно на популярном сегодня языке программирования Python, да к тому же бесплатно, поскольку решение находится в открытом доступе. Предполагается, что в будущем с развитием квантовых технологий такие нейросети смогут очень быстро решать задачи по поиску, например, новых лекарств, что сейчас актуально, поскольку преимущества квантовых компьютеров как раз в способности быстро перебирать огромные количества возможных вариантов. Но и сегодня есть реальные квантовые приложения, например Volkswagen создал сверхточный симулятор общественного транспорта для планирования автобусных маршрутов, а Telecom Italia квантовое приложение для оптимизации сетей 5G.Сам факт того, что Google выложил решение в открытый доступ очень важен. Дело в том, что Framework, тензор TensorFlow, разработанный ИТ-гигантом стал своеобразным стандартом для разработчиков нейросетей. И, похоже, что компания хочет заложить основы того, чтобы создать и свой стандарт в области квантовых сетей, потому что конкурент Google Microsoft уже представил свой платный облачный сервис квантовых вычислений еще прошлой осенью. TensorFlow Quantum может стать ответом Google на это. А также это в очередной раз подчеркивает, насколько серьезно Google настроена на работу с квантовой техникой. В прошлом году компания представила свой квантовый компьютер "Сикомор" и заявила о достижении квантового превосходства. И хоть тогда это заявление вызвало массу вопросов, Google закрепил за собой звание лидера на этом поле.