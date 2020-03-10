Экономика Москвы вряд ли сможет избежать влияния тех событий, которые происходят на мировых рынках, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В этой связи принято решение о создании оперативного штаба правительства Москвы по экономическим вопросам.

Экономика Москвы вряд ли сможет избежать влияния тех событий, которые происходят на мировых рынках, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В этой связи принято решение о создании оперативного штаба правительства Москвы по экономическим вопросам."Ближайшая задача штаба — организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и при необходимости оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности", — отметил Собянин, сообщает "Интерфакс".Власти Москвы обратят особое внимание на поддержание взаимодействия с кредитными организациями и восстановление нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции.Кроме того, дано поручение изучить последствия сокращения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом, подчеркнул Собянин.Положение в экономике Москвы относительно благополучное. "Прошлый год мы закончили с рекордным объемом инвестиций, которые достигли астрономической суммы — 2,8 триллиона руб.", — заявил Собянин. Деловая активность, промпроизводство и другие базовые экономические показатели в Москве выросли в январе-феврале.Но мировая экономика, очевидно, вступает в очередную фазу нестабильности, при этом Москва является крупнейшим финансовым центром России, заявил мэр Москвы. Распространение коронавируса привело к сокращению объема международной торговли и туризма, отменено проведение многих выставок и конгрессов.На карантин закрывают целые регионы, а значит, рвутся цепочки поставок товаров. В понедельник к этим проблемам добавились падение цен на нефть и снижение курса рубля, пояснил Собянин.Оперативный штаб возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.