10.03.2020

2020-03-10 19:55:04

Во Владимире на трассе М7 столкнулись сразу пять автомобилей

В областном центре в вечерний час пик произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы, в аварию попали сразу пять машин, в том числе такси.

Это случилось около 6 часов вечера на М7, в районе «Тандема». Что привело к столкновению, не известно. По предварительной информации, пострадавших нет. Автомобили получили незначительные повреждения. Информация уточняется.

Фото Подслушано Автомобилистов | Владимир