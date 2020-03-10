Годом ранее в том же районе также нашли останки животных

Во Владимире недалеко от озера Семязино местный житель обнаружил несколько тел убитых собак и кошек. Об этом сообщили «Владимирские ведомости». За последние два года это уже не первый подобный случай.По словам мужчины, сделавшего находку, на телах убитых домашних животных остались следы издевательств. К задней лапе собаки, например, привязана верёвка, а тело облито зелёной краской.Годом ранее примерно на том же месте нашли останки двух собак и кота в жилетке. Местные жители забили панику, что в районе Семязино завёлся живодёр, издевающийся над домашними любимцами горожан. В редакции «ВВ» уже подали обращение в полицию, которая должна будет заняться расследованием уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».