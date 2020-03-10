10.03.2020

2020-03-10 19:50:08

Во Владимире выбрали «Красу народов»

В третий раз в канун Международного женского дня в ДК Молодежи прошел конкурс «Краса народов земли Владимирской». В финале были представительницы разных национальностей, проживающих во Владимире и области.

10 участниц - 10 национальностей. На сцене - представительницы Татарстана, Дагестана, Калмыкии, Чечни, Армении, Украины, России, Башкортостана, Месопотамии и казачества. И все - жительницы Владимира.

Ольга Деева, глава города Владимира: «А мероприятие действительно в канун 8-го марта будет и ярким, и красивым, и насыщенным. И обязательно будет интрига, потому что мы не знаем, какие сейчас выйдут на эту сцену конкурсантки, насколько они красивы. Но я считаю, что в городе Владимире и Владимирской области все женщины - красавицы».

Это необычный конкурс красоты. Каждой участнице было важно рассказать о жизненных ценностях своего народа. Показать кулинарные способности в приготовлении традиционных блюд, которые всегда подаются на стол на семейных торжествах. Самой юной конкурсантке - Сатине Додоян - всего 16 лет. Она представляла Армению. Когда Сатине услышала от знакомых о конкурсе, сразу приняла решение участвовать. В этом ее поддержала большая и дружная семья. В зале они были главными болельщиками.

Сатине Додоян, представительница Армении: «Мне безумно нравится участвовать в этом конкурсе. Конкурс очень организованный, ответственный. И относиться к нему нужно ответственно... Я очень рада, я очень горжусь, что представляю свою Родину - великую Армению».

Этот конкурс, прежде всего, знакомство с культурой других народов. Самый сложный, по признанию участниц - «Предками данная мудрость народная». Кто-то поведал притчу, кто-то выбрал легенду, кто-то исполнил колыбельную... Волнения конкурсанток на сцене было совсем незаметно. И хотя за кулисами девушки переживали, они поддерживали друг друга. По словам Дании Хайретдиновой, участницы между собой не соревнуются. Именно ей второй год подряд выпала честь представлять республику Татарстан.

Дания Хайретдинова, представительница Татарстана: «Эмоций очень много, все положительные. Но есть волнение, без этого никуда... Мы на протяжении всего месяца с девочками сдружились, каждые вечера очень много репетиций у нас. Мы все выглядим не в роли соперниц, а как подружки».

В этом году красой народов земли Владимирской стала представительница Калмыкии - Эвелина Валетова. Приз зрительских симпатий завоевала представительница России - Диана Постнова. Конкурс еще раз доказал, у красоты - нет национальности.

Мария Городская, Александр Чунаев

«Вести-Владмиир».