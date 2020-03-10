Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн попал в больницу. В личном микроблоге в Инстаграме артист опубликовал видеозапись, сделанную в машине скорой помощи. Врачи обнаружили у музыканта ..

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн попал в больницу. В личном микроблоге в "Инстаграме" артист опубликовал видеозапись, сделанную в машине скорой помощи.Врачи обнаружили у музыканта ангину. По словам Моргенштерна, гланды у него опухли до такой степени, что медикам пришлось "воткнуть в одну нож, а затем ножницы", чтобы он мог свободно дышать."Теперь харкаю кровью. Ни пить, ни есть нельзя", – цитирует рэпера "". Из-за болезни Моргенштер отменил ближайшие выступления.