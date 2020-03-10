За последние несколько лет агропромышленный комплекс Казахстана сделал мощный рывок вперед. Благодаря внедрению современных технологий и сотрудничеству с международными компаниями, страна получила возможность создать уникальную сельскохозяйственную промышленность, которая потенциально может стать игроком на международной арене. Одним из ключевых инвесторов и активных участников развития агроиндустрии является корпорация Kusto Group, заложившая основы развития протеиновой отрасли в стране

За последние несколько лет агропромышленный комплекс Казахстана сделал мощный рывок вперед. Благодаря внедрению современных технологий и сотрудничеству с международными компаниями, страна получила возможность создать уникальную сельскохозяйственную промышленность, которая потенциально может стать игроком на международной арене. Одним из ключевых инвесторов и активных участников развития агроиндустрии является корпорация Kusto Group, заложившая основы развития протеиновой отрасли в странеСогласно стратегическому видению Kusto Group, Казахстан должен производить достаточное количество мяса, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, а также создать устойчивые экспортные мощности. В настоящее время страна производит около 800 тысяч тонн мяса в год. Сооснователь Kusto Group, Еркин Татишев отмечает, что "производственный потенциал Казахстана в этой области оценивается примерно в 10 миллионов тонн в год. Это примерно 30-40 миллиардов долларов! Такой доход сопоставим с нашей нефтяной отраслью, которая на данный момент приносит около 40-50 миллиардов долларов в год”.Ключевые пункты стратегии развития протеиновой отрасли Казахстана – это внедрение современных технологий и создание полного цикла производства, от кормов до готовой говядины, баранины, свинины и птицы. По словам Еркина Татишева, Казахстан имеет уникальную возможность создать производство высококачественного мяса без содержания антибиотиков. Такой тип белковой продукции пользуется растущим спросом в мире. К примеру, в американской системе оценки сельскохозяйственной промышленности, подобное мясо относится к категории "natural" (натуральный) и находится в высоком ценовом сегменте. Потребитель за рубежом, да и в Казахстане за последние десятилетия стал готов платить больше за качество и безопасность.уверен, что Казахстан имеет реальную возможность стать одной из пяти стран в мире, считающихся производителями самого качественного мяса. Благодаря климатическим особенностям, фермеры могут производить откорм скота на основе кукурузы и сои без добавления ГМО, в то время как остальные вынуждены прибегать к травяному откорму, и, как следствие, к антибиотикам. Заявления подкреплены практикой – компания Kazbeef, животноводческое подразделение Kusto Group, в прошлом году стало крупнейшим производителем высококачественной говядины в стране. Более того, недавно начала свою работу компания Kazseed, которая будет производить семена кормовых культур.Кроме того, Kusto Group заключила трехсторонний меморандум с правительством Казахстана и американским лидером пищевой индустрии Tyson Fresh Foods по строительству высокотехнологичного мясоперерабатывающего завода в Казахстане. Партнерство может стать крупнейшей деловой сделкой в аграрном секторе со времени обретения страной независимости. Помимо этого, было заключено соглашение с корпорацией Valmont Industries, крупнейшим производителем оборудования для систем орошения. Она построит современный завод по производству систем орошения, расположенный в центральном и северном регионах Казахстана, где земли больше всего нуждаются в воде.Kusto Group формирует полную производственную цепочку – от производства семян до стейка на столе потребителя. Еркин Татишев отметил, что Казахстан способен производить гораздо больше мяса, чем сейчас. Впрочем, индустрию в стране необходимо строить с базового уровня, что требует времени и тщательного планирования. К примеру, KazBeef вкладывает значительные усилия в улучшение генетики племенного поголовья скота. Для этого были импортированы из США коровы породы black angus, и сейчас идет работа над формированием устойчивой популяции. Также разрабатываются программы по увеличению урожайности и стабилизации производства кукурузы, сои и люцерны.Успехи Kusto Group открыли возможность к масштабным переменам – но их еще надо осуществить. Долгое время Казахстан был ограничен своей продовольственной безопасностью, производя продукты питания только для внутреннего рынка, но в будущем уже можно увидеть, как разовьется агропромышленный комплекс. Мощный сектор животноводства не только гарантирует доход – он станет одним из столпов экономики Казахстана, обеспечивая работой сотни тысяч работников производств, фермеров и многих других.Именно в стратегическом, компетентном подходе к решению столь сложных задач Kusto Group видит будущее, для которого уже заложила прочную основу.